BINNENKIJKEN. Alicia Keys koopt een impressionant glazen huis

16 september 2019

15u00

Bron: Story 0 Showbizz Toegegeven, kindvriendelijk is het niet. Maar één blik op de nieuwe woonst van Alicia Keys (38) blaast jong en oud wel omver. Zelfs in Hollywoodkringen is de nieuwe woning van de zangeres een indrukwekkend pareltje en een ongezien staaltje van architecturale vindingrijkheid.

De ruitenwasser die ervoor moet zorgen dat alle ramen van het nieuwe huis van Alicia Keys voortaan spic en span zijn, zal ongetwijfeld in zijn handen wrijven van plezier. De nieuwe villa die de zangeres en haar man, rapper en muziekproducer Swizz Beatz (40), zopas kochten in het Californische La Jolla, is immers bijna volledig opgetrokken uit glas. Bijna alle wanden van de residentie zijn ramen. Het optrekje, dat weleens vergeleken wordt met Tony Starks luxueuze huis uit de Iron Man-films, ligt op de rand van een klif die uitkijkt op de Stille Oceaan. Dat levert adembenemende vergezichten op vanuit bijna elke kamer in het pand. Er is zelfs een glazen lift aanwezig. Alicia en Swizz telden bijna negentien miljoen euro neer voor hun nieuwe eigendom. Alles bij elkaar een koopje, want toen het huis een jaar geleden zijn intrede deed op de immobiliënmarkt, bedroeg de vraagprijs nog negen miljoen meer.

Luxueuze materialen

Voor die stevige prijs krijgt het gezin Keys uiteraard wel wat terug. Vier slaapkamers waarvan de grootste volledig bekleed is met suède wanden, een reuzengrote living met haard, een fitness, twee stoomcabines, een bibliotheek, een kelder en een keuken met hypermoderne keukenapparaten. In de bibliotheek prijkt zelfs een op maat gemaakte Ralph Lauren-biljarttafel in glas en roestvrij staal, en in de woonkamer een lederen drankkast en bar. Ook buiten is aan luxe geen gebrek: verscheidene loungeruimtes, waaronder een dakterras met buitenkeuken en een gezellige binnenplaats met haard, nodigen uit om uitgebreid te genieten van de zon. Maar het paradepaardje is het infinity-zwembad dat over de klif hangt en voor een buitengewone zwemervaring zorgt. In de buurt van La Jolla is dit het duurste huis dat het voorbije jaar aangekocht werd, maar over geld hoeft Alicia zich dan ook geen zorgen te maken. De populaire zangeres verkocht meer dan 65 miljoen platen en sleepte al vijftien Grammy’s in de wacht. Ook Swizz laat zich niet onbetuigd: hij bezit al jaren zijn eigen succesvolle platenlabel.