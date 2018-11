BINNENKIJKEN. Alex Rodriguez verkoopt zijn villa (om te gaan samenwonen met Jennifer Lopez) KDL

14 november 2018

13u31 0 Celebrities Na een relatie van bijna twee jaar is Alex Rodriguez (43) echt helemaal klaar om zich te settelen met Jennifer Lopez (49). De ex-honkballer heeft daarom zijn villa in de Hollywood Hills te koop gezet. De vraagprijs van het ‘stekje’? 5,7 miljoen euro.

De makelaar van Alex noemt de villa die in 1954 gebouwd werd een “architectonisch meesterwerk” dat doorheen de jaren gerenoveerd werd. Ook de ligging wordt ideaal genoemd. De villa ligt vlakbij Sunset Boulevard en daardoor ook vlakbij alle hotspots in Hollywood. Alex kocht de villa in 2014 van Meryl Streep maar doet het nu van de hand omdat hij van plan is om te gaan samenwonen met Jennifer Lopez, met wie hij al sinds begin vorig jaar een koppel vormt.