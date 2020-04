BINNENKIJKEN. Adele verkoopt huis met miljoenenverlies om scheiding met ex te betalen LOV

09 april 2020

09u13

Bron: Daily Mail 10 Celebrities Adele is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het finaliseren van haar scheiding met haar ex. De 31-jarige zangeres zou hem maar liefst de helft van haar enorme fortuin moeten geven. Daarvoor moest ze nu ook haar villa verkopen, met een stevig verlies dan nog.

Adele en haar ex Simon Konecki (45) waren eigenaar van een groot landgoed in West Sussex. Het koppel zette dat te koop nadat Adele vorig jaar de papieren aanvroeg om te scheiden van Simon, waar ze 7-jarig zoontje Angelo mee kreeg. De twee kochten de afgelegen villa in 2017 voor zo'n 4,5 miljoen euro. Daarvoor kregen ze bijna 35 hectare land met een 18de eeuws huis, 13 slaapkamers, 9 badkamers en onder andere een tennisveld. Het landgoed zou nu uiteindelijk met een verlies van 1,1 miljoen euro verkocht zijn.

Dat is niet haar grootste zorg, want Adele trouwde destijds zonder voorhuwelijkscontract. De helft van haar enorme fortuin gaat dus naar haar ex. Als je weet dat de succesvolle zangeres maar liefst 160 miljoen euro op haar bankrekening heeft staan, lopen de verliezen hoog op. Toch wil ze er alles aan doen om de scheiding zo vlot mogelijk te laten verlopen, om zoontje Angelo te sparen. Daarvoor is ze bereidt om rake klappen te incasseren.

Momenteel brengt Adele veel tijd door in Los Angeles, waar ze vlakbij haar ex woont om co-ouderschap makkelijker te laten verlopen.