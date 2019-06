BINNENKIJKEN. Adele kocht een huis voor haar ex-man IB

13 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Een scheiding hoeft niet altijd in een vechtscheiding te ontaarden. Dat bewijst de Britse zangeres Adele (31), die eind april bevestigde dat ze niet meer samen is met de vader van haar zoon. Ze kocht zelfs een villa voor haar ex op een steenworp van haar eigen woonst.

De sympathieke, maar altijd discrete zangeres heeft het nieuws natuurlijk niet zelf aan de grote klok gehangen. Toch zijn de Amerikaanse en Britse media ervan overtuigd: het pand dat Adele onlangs in Beverly Hills kocht voor ruim negen miljoen euro, is bestemd voor haar ex-echtgenoot Simon Konecki. Een mooi gebaar en het beste bewijs dat de scheiding in alle sereniteit verloopt en dat het koppel hun zesjarige zoontje Angelo zoveel mogelijk samen wil opvoeden. Drie jaar geleden kocht Adele immers al een optrekje in dezelfde chique buurt, op een boogscheut van de woning die ze nu aankocht. Dat kan alleen maar betekenen dat de ex-partners nog regelmatig in elkaars gezelschap willen vertoeven.

Koffie met Jennifer

De Britse heeft overigens ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze graag verblijft aan de Amerikaanse westkust. De buurt waar zij en Simon nu allebei – zij het apart – jaarlijks voor een groot deel zullen wonen, is erg in trek bij beroemdheden. Ook Katy Perry, Cameron Diaz, Penélope Cruz en Nicole Kidman hebben er een verblijf. Al zal Adele vermoedelijk vooral regelmatig op de koffie gaan bij buurvrouw en actrice Jennifer Lawrence, al jarenlang een goede vriendin. Adeles (of Simons) nieuwe huis werd ontworpen en gebouwd in de vroege jaren 60. Het omvat vijf slaapkamers en zes badkamers. Een ruime verzonken zithoek met een open haard geeft uitzicht op een schaduwrijke patio. Erg indrukwekkend is de bibliotheek, waar boekenplanken van het plafond tot de vloer zeker 2.000 boeken kunnen stockeren. Ook de keuken, met een granieten werkblad, is een eyecatcher. Verder vind je er nog een klein kunstatelier, een knutselkamer, een fitnessruimte en een ruim, zonnig kantoor.

Groot geheim

Toen Adele eind april via haar woordvoerder bekendmaakte dat zij en haar partner Simon niet meer samen zijn, sloeg dat velen met verstomming. Adele, die al vijftien prestigieuze Grammy Awards op haar naam mocht schrijven, bedankte in elke overwinningsspeech steevast haar echtgenoot, een 45-jarige CEO van een liefdadigheidsorganisatie. Het koppel, dat in 2012 samen een zoontje kreeg, was in 2016 in het grootste geheim getrouwd na een relatie van vijf jaar, maar dat biechtte ze pas een jaar later op. Toen de zangeres in 2017 haar Grammy ophaalde, riep ze enthousiast op het podium: ‘Ik ben getrouwd! Mijn man, mijn zoon, jullie zijn de enige reden waarom ik dit doe.’ Na het bericht over hun scheiding werd gefluisterd dat het koppel eigenlijk al enkele jaren compleet naast elkaar leefde en uiteindelijk tot het besef gekomen was dat er iets niet juist zat in hun relatie. Vrienden van het paar hadden de bui toen al lang zien aankomen. ‘Ze hebben jaren geprobeerd, maar uiteindelijk moet je aanvaarden dat het gewoon niet werkt’, klonk het.

Lach luid!

De breuk met Simon betekent hoe dan ook een totale ommezwaai in het leven van de zangeres. Het is meer dan ooit een nieuwe start die ze met beide handen grijpt, zo heeft de anders zo gereserveerde Adele zelf al aangegeven. Naar aanleiding van haar 31ste verjaardag schreef ze openhartig op sociale media: ‘Dit is godzijdank 31! 30 testte me zo hard, maar ik doorstond het. Hoelang we hier ook zijn, het leven is soms ingewikkeld. Ik ben de voorbije jaren drastisch veranderd en ik verander nog altijd en dat is oké. 31 wordt een te gek jaar en ik ga het ten volle beleven. Voor het eerst in lange tijd ben ik klaar om de wereld rond mij te voelen en eens op te kijken.’ Haar fans gaf ze ook nog een wijze raad mee. ‘Wees lief voor jezelf, we zijn alleen maar menselijk, leef traag, leg je telefoon aan de kant en lach luid bij elke gelegenheid die je krijgt. Leer om echt van jezelf te houden, ik heb zelf nog maar net beseft dat dat meer dan voldoende is.’ Meer dan genoeg stof dus om van haar vierde studio-album, dat er volgens de laatste geruchten in december 2019 zou aankomen, weer een aangrijpende topplaat te maken.