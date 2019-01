BINNENKIJKEN. Adam Levine koopt megavilla van Jennifer Garner en Ben Affleck MVO

04 januari 2019

13u22 0 Celebrities Jennifer Garner en Ben Affleck hebben een koper gevonden voor de riante villa die ze tijdens hun huwelijk deelden. Volgens TMZ heeft Adam Levine het landgoed gekocht voor 32 miljoen dollar (28 miljoen euro).

De Maroon 5-zanger en zijn vrouw, model Behati Prinsloo, zouden hun slag hebben geslagen voordat het huis officieel op de markt kwam. De woning bestaat uit drie gebouwen van samen zo’n 1500 vierkante meter. Het optrekje heeft onder meer een zwembad, basketbalveld, bioscoop en atelier en staat op 1,3 hectare grond.

Ben en Jennifer gingen in 2015 uit elkaar. Na hun breuk zou de acteur nog een tijd in het luxueuze gastenverblijf van het landgoed hebben gewoond. De exen hielden het huis in Pacific Palisades, even buiten Los Angeles, aan tot hun scheiding een paar maanden geleden rond was.