Binnen exact een jaar staat Shania Twain in Sportpaleis

Shania Twain werkt hard aan haar comeback, en daar hoort ook een tournee bij. Die doet ook Antwerpen aan: binnen exact een jaar staat ze in het Sportpaleis.

Jarenlang scoorde Shania Twain de ene hit na de andere met nummers als 'That Don't Impress Me Much' en 'Man! I Feel Like A Woman!'. Daarna bleef het vijftien jaar stil, tot ze dit jaar plots een nieuw album uitbracht: 'NOW'.



Wie haar nieuwe nummers eens live wil horen, en wil meeswingen op alle bekende hits, kan op 10 oktober 2018 afzakken naar Antwerpen. Klik hier voor meer info en tickets.