Billy Joel is opnieuw vader op zijn 68e TK

06u48

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Billy Joel is opnieuw vader geworden. Zijn vrouw Alexis is zondag bevallen van een dochter, zo bevestigt de zanger aan People. De jongste telg van Joel heet Remy Anne.

"Moeder en dochter maken het goed", laat een woordvoerder van de Uptown Girl-zanger weten. "Iedereen is dolblij."



Joel kreeg het kindje met zijn vierde vrouw, de 35-jarige ruiter Alexis Roderick, met wie hij in 2015 trouwde. Het tweetal heeft al een 2-jarig dochtertje, Della Rose. De zanger heeft met zijn ex-vrouw Christie Brinkley ook nog een oudere dochter, de 31-jarige Alexa Ray Joel. Zij was samen met Joel aanwezig bij de bevalling van haar jongste zusje.