Billie Eilish wordt 18: hoe een depressieve 13-jarige het tot de wereldtop schopte Lorenzo Veppi

19 december 2019

20u30 1 Celebrities Als iemand een goed jaar had, dan was het wel Billie Eilish. De Amerikaanse zangeres blies deze week pas 18 kaarsjes uit, maar heeft al heel wat onderscheidingen en records op haar palmares staan. Hoe schopte de piepjonge artieste, met neon groen haar en buitengewone klederdracht, het in een sneltempo zo ver?

“Hallo, mijn naam is Billie en ik ga een liedje spelen dat ik bedacht op mijn gitaar”, kondigt een 4-jarige Eilish op schattige wijze aan. De zangeres plaatste op haar 18de verjaardag een video online waarin beelden van Billie als kind gecombineerd werden met Billie anno 2019, als superster. Het filmpje toont aan dat de sterkwaliteiten al vroeg aanwezig waren, en misschien zelfs dat het altijd al in de sterren geschreven stond dat ze een wereldberoemde artiest zou worden. Billie Eilish Pirate Baird O’Connell - ja, haar middelste naam is echt ‘piraat’ - werd geboren op 18 december 2001 in Los Angeles, dichtbij de bron van de entertainmentwereld. Moeder Maggie Baird was dan ook actrice en muzikant, net zoals vader Patrick O’Connell. Waar Billie de muzikale genen haalde, is dan ook geen groot mysterie. Maar het is broer Finneas, ook zanger, die mee verantwoordelijk is voor het fenomeen Billie Eilish.

Ocean Eyes

Veel valt er niet te vertellen over het leven van Eilish voor het sterrendom, want de zangeres was nog maar 13 jaar oud toen ze haar inmiddels befaamde single ‘Ocean Eyes’ uitbracht. Niet met een platenmaatschappij, maar gewoon op de online muziekdienst SoundCloud. Billie’s onafscheidelijke broer Finneas schreef en produceerde het liedje in zijn slaapkamer, maar dan wel voor zijn eigen band. Het klonk niet zoals hij wou, maar Billie zag er potentieel in. Ze nam de vocals opnieuw op en laadde het liedje op naar het internet, met de intentie om het te laten horen aan haar dansleerkracht. Het was één van de zovele tracks die het duo zonder verwachtingen op het internet had gezwierd, alleen blies deze met de kracht van het wereldwijde web onverwacht op. “We hadden de volgende dag 1.000 plays, wat in die tijd een big deal was”, vertelde Billie aan Junkee. “We dachten dat we het gemaakt hadden, en toen bleef dat cijfer maar groeien.” ‘Ocean Eyes’ ging viraal, en enkele maanden later, in 2016, kreeg de 14-jarige Billie dan een platencontract aangeboden door Interscope Records. Het begin van een rollercoaster.

Het platenlabel bracht ‘Ocean Eyes’ opnieuw uit en lanceerde Eilish als artiest. Vanaf dat moment werd er als een sneltrein nieuwe muziek uitgebracht. Zo onder andere ook ‘Bored’, als onderdeel van de soundtrack voor de immens populaire Netflix-serie ‘13 Reasons Why’. Het waren allemaal slimme zetten om de jonge artiest tot bij het grote publiek te krijgen. In 2017 werd dan de EP ‘Don’t Smile at Me’ uitgebracht, waarop Apple Music haar uitriep tot the next big thing. Billie begon zich te focussen op haar imago en dat uitte zich in een excentrieke garderobe en opvallende kapsels - een mengeling van emo en goth style. Het viel fans dan ook snel op dat Eilish alleen maar oversized kleding draagt, en daar heeft ze een goede reden voor. “Niemand kan een mening hebben over mijn lichaam omdat ze niet zien wat er onder mijn kleding zit”, bekende ze in een campagne voor Calvin Klein. En die angst om als lustobject behandeld te worden, werd al eens werkelijkheid toen een foto van Eilish met een nauwsluitend topje gepubliceerd werd. “Mijn borsten waren trending onderwerp op Twitter.”

Depressie

De weg naar de top was niet makkelijk voor Eilish. Aan het begin van haar carrière in 2017 gaf de zangeres een interview aan Vanity Fair. Exact hetzelfde interview werd op exact dezelfde dag in 2018 en 2019 nog eens opgenomen, en toont op pijnlijke manier aan hoe het jonge meisje worstelde met de plotse beroemdheid. Nu zoekt ze haar weg en probeert ze te wennen aan de aandacht. “Het belangrijkste is nu dat ik blijf werken aan mijn geluk, want het is de eerste keer in jaren dat ik me terug gelukkig voel”, gaf ze eind deze maand toe aan Vanity Fair. De depressieve gevoelens die Eilish ervoer zijn ook terug te vinden in haar donkere muziek, en dat zou wel eens een van de redenen kunnen zijn waarom ze bij zoveel jongeren een publiek vindt.

Het hoeft dan ook niet te verrassen dat de jonge zangeres zich inzet voor initiatieven rond mentale gezondheid. “Het maakt je niet zwak om om hulp te vragen”, getuigde ze in een video voor ‘Seize the Awkward’, een campagne die jongeren bewust wil maken. In een interview met Rolling Stone gaf Billie ook toe dat ze depressief werd nadat ze op 13-jarige leeftijd moest stoppen met dansen, ook één van haar grote passies. Ze was professioneel bezig met hip-hop, maar een blessure gooide roet in het eten. “Ik denk dat mijn depressie toen begonnen is. Ik viel in een gat, en ging door een periode waar ik mezelf pijnigde”, geeft Eilish toe. Maar er is licht aan het einde van de tunnel, want ze ging in therapie en vond troost in haar muziek. Een boodschap die ze graag meegeeft aan haar jonge fans.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Het succes van Eilish bereikte een hoogtepunt met haar debuutalbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, dat uitkwam in januari 2019 en volledig werd opgenomen in de slaapkamer van broer Finneas. Daar vloeiden hitsingles zoals ‘You Should See Me in a Crown’ en ‘When the Party’s Over’ uit voort, maar de grootste klepper was ongetwijfeld ‘Bad Guy’. De single debuteerde op één in de VS en stootte Lil Nas X met ‘Old Town Road’ van zijn troon na 19 recordbrekende weken. Daarmee werd ze de eerste en jongste artiest die geboren is na 2000 om een nummer 1 te hebben. Eilish sleept mogelijk ook de meest prestigieuze muziekprijs in de wacht: ze is genomineerd voor maar liefst zes Grammy Awards, waarmee ze de jongste artiest ooit is om in de vier hoofdcategorieën genomineerd te zijn in hetzelfde jaar. Naast ‘Beste Pop Solo Performance’ en ‘Pop Vocal Album’ dingt ze ook mee naar de beeldjes voor ‘Best New Artist’, ‘Song’, ‘Album’ en ‘Record of the year’, de vier meest gegeerde categorieën.

Ondertussen zet ze haar veroveringstocht stevig voort. Billie trekt momenteel de wereld rond en staat in uitverkochte zalen. Deze zomer nog stond ze op de festivalweide van Pukkelpop. Daar stond ze oorspronkelijk op een kleiner podium ingepland, maar door het immense succes verplaatste de organisatie Eilish naar het hoofdpodium. Er brak zowaar een grote ‘Billie-mania’ uit en fans overspoelden al vroeg het festival om een plaatsje voor het podium te bemachtigen. De veelbesproken act zorgde ervoor dat de organisatoren van Werchter Boutique een ‘pop-up’ variant van het festival aankondigden met Eilish als headliner. Omdat dit in dezelfde periode als Tomorrowland en Dour viel en de federale politie de veiligheid niet kan garanderen, werd het concert verplaatst naar het Sportpaleis in Antwerpen op 19 juli 2020.