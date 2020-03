Billie Eilish trekt kleren uit en geeft bodyshamers lik op stuk: “Jullie mening is niet mijn verantwoordelijkheid” LOV

11 maart 2020

10u47 3 Celebrities Billie Eilish maakte maandagavond een opvallend statement tijdens de openingsavond van haar wereldtournee. De 18-jarige zangeres, die bekend staat om haar baggy kleding, trok in een videofragment haar kleren uit om haar lichaam te onthullen en zo bodyshamers lik op stuk te geven.

De piepjonge Billie Eilish loopt al sinds het begin van haar carrière in oversized kleding rond. Niet zomaar, want de zangeres gaf in het verleden al toe dat ze zichzelf hiermee probeerde te beschermen. “Niemand kan een mening hebben over mijn lichaam omdat ze niet zien wat er onder mijn kleding zit”, bekende ze in een campagne voor Calvin Klein. En die angst om als lustobject behandeld te worden, werd al eens werkelijkheid toen een foto van Eilish met een nauwsluitend topje gepubliceerd werd. “Mijn borsten waren een trending topic op Twitter.”

Hoewel de baggy look dus toch niet altijd kon verhinderen dat bodyshamers iets te zeggen hadden over het lichaam van Eilish, besloot ze nu dat het tijd was om zichzelf volledig te onthullen. Toen ze 18 werd in december, gaf ze ook al toe dat ze overwoog om wat meer ‘sexy’ te zijn. Met de opening van haar ‘Where Do We Go?’-tournee lijkt ze die stap te zetten, en zet zo ook meteen alle internettrollen op hun plaats.

Tijdens de opening van het concert verschijnt Eilish op grote videoschermen, terwijl ze één voor één haar kledingstukken uittrekt. Ondertussen zakt ze weg in een zwarte vloeistof, tot ze eindigt in haar beha. “Jullie hebben meningen over mijn meningen, mijn muziek, mijn kleding, mijn lichaam. Sommige mensen haten wat ik draag, anderen vinden het fantastisch”, horen we Billie vertellen in een voice-over. “Vinden jullie mijn schouders prikkelend? Mijn borsten? Ben ik mijn buik, mijn heupen?” Ze besluit haar betoog door haar bodyshamers in vraag te stellen. “Als ik meer kleren draag, of minder, wie beslist wat dat van mij maakt? En wat dat betekent? Is mijn waarde alleen gebaseerd op jullie perceptie? Of is jullie mening over mij, niet mijn verantwoordelijkheid?”

Full dialogue for Billie Eilish’s interlude on the Where Do We Go? World Tour pic.twitter.com/K3Ae65bZQm ً(@ joeltovar56) link