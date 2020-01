Billie Eilish open over depressie: "Ik dacht niet dat ik 17 jaar zou halen” SDE

24 januari 2020

13u54

Bron: E! News 0 Celebrities Billie Eilish (18) heeft in een interview met Gayle King (65) openhartig gesproken over haar mentale gezondheid. De zangeres geeft toe dat ze aan een ernstige depressie leed en zichzelf verwondde.

In het interview vertelt Billie Eilish dat ze het erg moeilijk had met de druk en de eenzaamheid die bij haar succes kwam kijken. Volgens de ‘Bad Guy’-zangeres leidde dat zelfs tot een zware depressie: “Ik dacht niet dat ik ooit nog gelukkig zou zijn. Ik wil niet te duister klinken, maar ik dacht écht niet dat ik 17 jaar zou halen.” De presentatrice antwoordt verwonderd: “Je dacht niet dat je 17 zou halen? Maar dacht je dan dat je jezelf iets zou aandoen?” “Ja”, was het korte antwoord van Billie.

Vervolgens deelde de zangeres een herinnering aan een verblijf in Berlijn. Billie zat op een bepaald moment in een lege hotelkamer. “Ik herinner me dat er daar een raam was”, zegt ze. “En, god, ik herinner me dat ik huilde omdat ik alleen maar kon denken over de manier waarop ik ging sterven, want ik ging het doen.”

In haar teksten hint Billie regelmatig naar haar mentale problemen. Zo zingt ze in ‘Bury A Friend’: ‘I wanna end me’. “Ik was zo ongelukkig vorig jaar", geeft Billie toe. “Ik was zo ongelukkig, en zo vreugdeloos.” Maar nu gaat het beter met de zangeres. Ze wil ook fans die in dezelfde situatie zitten, helpen. “Ik neem hen bij de schouders en zeg: ‘Zorg alsjeblieft goed voor jezelf, wees lief en vriendelijk voor jezelf. Neem niet die volgende stap en doe jezelf geen pijn, tot op het punt dat je het niet meer kan terugnemen.’”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be