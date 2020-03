Billie Eilish lanceert oproep aan fans: “Stop met hamsteren” BDB

17 maart 2020

13u29

Bron: ANP 0 Celebrities Billie Eilish (18) roept haar fans op om niet in paniek te raken tijdens de coronacrisis. “Er is genoeg eten voor iedereen. Stop alsjeblieft met hamsteren, zo maak je het moeilijker voor mensen die het eten nu echt nodig hebben”, zegt de zangeres.

De Amerikaanse zangeres vraagt haar 58 miljoen volgers in een video op Instagram om hun verantwoordelijkheid te nemen. "Eerst realiseerde ik me ook niet dat het niet om mij draaide. Maar als jonge mensen zoals ik het virus krijgen, kunnen ze het doorgeven aan zwakkere mensen. Doe geen onverantwoorde dingen, blijf gewoon binnen", aldus de zangeres.

Ook bespreekt ze de "rare situatie" die is ontstaan door coronamaatregelen. "De winkels zijn leeg. Er is geen groente, zeep, of wc-papier meer, het is zo raar", zegt de superster. "Niemand weet hoe het verder gaat.”

Afgelaste tournee

Billie Eilish maakte maandag bekend dat ze haar hele ‘Where Do We Go?’-tournee in de Verenigde Staten annuleert vanwege het coronavirus. Eerder cancelde de zangeres al elf shows die in maart zouden plaatsvinden, maar nu kunnen ook de negen shows in april niet doorgaan. Ook zij zit nu dus thuis, maar dat vindt ze niet heel erg. "Het is supermakkelijk om binnen te blijven. Ik voel me geweldig, omdat ik eindelijk thuis kan zijn. Iets wat normaal nooit kan.”