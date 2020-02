Billie Eilish is commentaar op ‘creepy’ Drake beu: “Iedereen is zo gevoelig” SDE

03 februari 2020

18u05

Bron: Vogue 0 Celebrities Eind vorig jaar verklapte Billie Eilish (18) dat Drake (33) haar regelmatig lieve sms’jes stuurt. Haar fans vonden dat nieuws eerder ‘creepy’ dan lief en uitten dan ook hun bezorgdheid op sociale media. Zwaar overdreven, zegt Billie in een nieuw interview met Vogue.

“Drake is de liefste gast waar ik ooit mee gesproken heb”, vertelde Billie Eilish vorig jaar. “Ik heb hem alleen nog maar via berichtjes gesproken, maar hij is zó vriendelijk. En dat hoeft hij helemaal niet te zijn, begrijp je wat ik bedoel? Hij is op een plaats in zijn leven, waarin hij niet vriendelijk hoeft te zijn, snap je?” Haar fans reageerden ontzet op het nieuws en uitten hun bezorgdheid op sociale media.

Zo schreef iemand: “Vindt niemand anders het vreemd dat Drake de nummers van Billie Eilish en Millie Bobby Brown (een vijftienjarige ‘Stranger Things’-actrice, red.) heeft? Hij heeft misschien een voorbeeldrol en het is marketinggewijs misschien interessant, maar waarom heeft een man van 33 de telefoonnummers van twee zeventienjarige meisjes?” Iemand anders liet weten: “Dit nieuws over de berichtjes tussen Eilish en Drake vind ik gewoon heel creepy als je weet dat hij hetzelfde doet met Millie Bobby Brown.”

Maar Billie zelf ziet er geen graten in, vertelt ze in een nieuw interview met Vogue. “Het internet is zo'n belachelijke puinhoop nu. Iedereen is zo gevoelig. Een volwassen man kan geen fan zijn van een artiest? Er zijn zoveel mensen waar het internet zich veel meer zorgen over moet maken. Ga je bijvoorbeeld echt zeggen dat Drake creepy is omdat hij fan van me is, en dan voor Trump stemmen? Wat voor zever is dat?”