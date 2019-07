Billie Eilish in therapie: “Ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen” SD

02 juli 2019

15u43 0 Celebrities Billie Eilish (17) is in therapie. Dat zegt de popster in het Sunday Times Magazine. Ze heeft het moeilijk om haar vrienden nog te vertrouwen, en dat is te wijten aan haar job, klinkt het.

“Ik weet het niet goed. Mensen houden niet van mijn werk. Ik kan er met niemand over praten. Want ofwel klinkt het of ik aan het opscheppen ben, ofwel of ik ondankbaar ben”, vertelt Billie Eilish in het Sunday Times Magazine. Gelukkig kan ze haar gevoelens bij één iemand wél kwijt: “Ik ben met therapie begonnen", klinkt het. “Het is de enige persoon met wie ik kan praten."

Met haar vrienden thuis in L.A. heeft ze het moeilijker, zegt Eilish. “Vertrouwen is een groot probleem. Enkele naaste vrienden waarvan ik dacht dat ik ze volledig kon vertrouwen, hebben vorig jaar mijn naam misbruikt. En er dan over geklaagd. Ik had zoiets van: ‘Wat doen jullie? Als jullie me gaan misbruiken, geniet er dan tenminste van.’ Ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen."

De ‘Bad Guy’-zangeres is altijd al open geweest over mentale gezondheid. In mei werd ze het gezicht van een nieuwe campagne, ‘Seize The Awkward’, die mensen wil aanmoedigen om over hun gevoelens te praten. “Het maakte je niet zwak wanneer je om hulp vraagt", zegt ze in de campagnevideo. “Het maakt je niet zwak wanneer je om een vriend vraagt, of wanneer je naar een therapeut gaat. Je zou je niet zwak mogen voelen wanneer je iemand om hulp vraagt.”