Billie Eilish herkende eigen lichaam niet meer: “Ik had het al een tijdje niet meer gezien”

11 april 2020

14u56

Bron: Dazed 0 Celebrities Billie Eilish (18) heeft vorig jaar zo lang haar spiegelbeeld ontweken dat ze haar eigen lichaam niet meer herkende. Dat vertelt de Amerikaanse zangeres in het magazine Dazed. “Soms zag ik m’n lichaam en dacht ik: ‘Van wie is dat lijf?’”

Billie Eilish geeft in een interview met Dazed toe dat ze zich niet op haar gemak voelt wat betreft haar lichaam. Daarom probeert ze het zo veel mogelijk te vermijden om naar zichzelf te kijken. “Vorig jaar was er een moment waarop ik naakt was en ik mijn lichaam niet herkende, omdat ik het al een tijdje niet meer gezien had", zegt ze. “Soms zag ik m’n lichaam en dacht ik: ‘Van wie is dat lijf?’”

Ondertussen is haar zelfbeeld wel wat verbeterd, zegt ze. “Het is niet zo dat ik mijn lichaam nu mooi vind, ik denk gewoon dat ik het wat meer oké vind.”

Komt daar nog bij dat het lichaam van Eilish al van in het begin een onderwerp van gesprek is. Meestal verbergt ze haar lichaam onder wijde, te grote kleren. Maar wanneer ze in een temperatuur van 34° C besluit om een tanktop te dragen, komt daar meteen commentaar op. “Ik zag berichten als: ‘Hoe durft ze om te praten over dat ze niet geseksualiseerd wil worden, terwijl ze dit draagt?’", schudt de zangeres het hoofd. Ook een video waarin ze op vakantie een zwempak draagt - enkel haar hoofd en schouders zijn te zien - kon op veel reacties rekenen. “Het was echt trending", zucht Eilish. “Er waren commentaren als: ‘Ik vind haar niet meer leuk, want zodra ze achttien is, wordt ze een hoer.’ Komaan! Ik kan niet winnen. Ik kan gewoon niet winnen.”

“Als ik een jurk zou dragen, zou ik daar voor gehaat worden”, vertelt ze. “Mensen zouden zeggen: ‘Je bent veranderd. Hoe durf je iets te dragen waar je altijd tegen gerebelleerd hebt?’ En dan denk ik: ‘Ik rebelleer tegen niets, eigenlijk.’ Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Ik draag gewoon wat ik wil dragen. Als er een dag komt waarop ik denk: ‘Weet je, ik voel me nu op mijn gemak met mijn buik en ik wil hem laten zien', dan zou ik dat moeten kunnen doen.”

