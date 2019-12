Billie Eilish haalt uit naar de vleesjurk van Lady Gaga, en veroorzaakt zo een vete tussen hun fans MVO

07 december 2019

18u00 0 Celebrities Herinner je je de vleesjurk van Lady Gaga uit 2010 nog? Waarschijnlijk wel, want haar outfit op de MTV Video Music Awards shockeerde jong en oud, en groeide meteen uit tot één van de meest iconische momenten uit de geschiedenis van de rode loper. Billie Eilish herinnert zich die jurk ook nog, en ze had er niet veel goeds over te zeggen.

Tieneridool Billie Eilish (17) was zopas te zien in een interview met Variety, waarin ze haar persoonlijke stijl en muzieksmaak bespreekt. Tijdens het gesprek werd de vleesjurk van Gaga vernoemd, waarop Billie steevast: “Yikes” reageerde. Vrij vertaald naar: “Jakkes.”

Het moment duurt amper twee seconden, maar de ‘Little Monsters’, zoals de fans van Gaga zichzelf noemen, hadden het toch meteen opgemerkt.

(Lees verder onder video, reactie van Eilish op 3.15 minuten)

En die kleine monstertjes waren niet blij. Velen van hen trokken naar Twitter met de hashtag #BillieEilishIsOverParty, waarmee ze in feite willen zeggen dat Eilish vanaf nu van het muzikale menu geschrapt moet worden.

“Luister eens, jij rat”, schrijft iemand op Twitter. “Durf geen kwaad te spreken over onze godin.” En dat is nog lang niet het scherpste verwijt dat Eilish naar het hoofd geslingerd krijgt.

(Lees verder onder Tweet)

@billieeilish listen you rat, never dare to disrespect the lord again, RAT

#BILLIEEILISHISOVERPARTY pic.twitter.com/MhqzfSVOJd Muhammad 💎(@ MariahKid) link

De boycot heeft echter weinig effect, want de meeste twitteraars kiezen de kant van Billie. “Vinden jullie het nu echt stoer om een kind van 17 een rat of een hoer te noemen, gewoon omdat ze een andere mening heeft over een jurk?”, klinkt het. Of: “Wat had je dan verwacht? Billie Eilish is een veganist, dat is algemeen geweten. Natuurlijk reageert iemand die geen vlees eet uit ethische overwegingen niet positief op een extravagante jurk die volledig gemaakt is uit vlees. Logisch.”

En zelfs sommige fans van Gaga kiezen voor het andere kamp. “Sorry, ik hou van Lady Gaga, maar je mag toch niet van een veganist eisen dat ze enthousiast is over een vleesjurk?” En één van hen durft zelfs uit te spreken wat niemand anders durft zeggen: “En trouwens, die jurk was spuuglelijk.”

Y'all really expect Billie (a vegan) to say anything other than yikes at the meat dress?? Wild. #BillieEilishisoverparty pic.twitter.com/InGyTKLNWj VENOMmxxmb(@ JonssonWynter) link

So let me get this straight. Billie Eilish, a known vegan, didn't like Lady Gaga's meat dress? #BillieEilishisoverparty pic.twitter.com/5u0gVtOD9Q W0lfsbane(@ dread_w0lf) link

Dude I've been a Gaga fan since the beginning. & even I'm not mad at Billie Eilish.



Y'all are just sad for trying to cancel a 17 year old VEGAN for her own opinions/beliefs.



Like you think Gaga was bothered by all the opinions back then, let alone now?#BillieEilishisoverparty pic.twitter.com/dWXOn7aPa3 Cheyenne 🥑(@ really_cheyenne) link