Billie Eilish haalt merchandising offline na klachten over hoge prijzen

02 augustus 2020

18u15

Bron: AD 0 Celebrities De onlangs gelanceerde zomerse merchandising van zangeres Billie Eilish (18) is na nog geen twee weken al verwijderd uit haar officiële webshop. Hoewel er geen reden is genoemd, lijkt het erop dat haar team gehoor geeft aan talloze klachten over de hoge prijzen voor de bikini’s en badhanddoeken.

Merchandising van artiesten is nooit goedkoop - zeker niet als het om een van de populairste zangeressen van het moment gaat. Fans van de Grammy-winnares zijn dan ook wel gewend aan prijzen tussen de 30 en 70 euro voor een T-shirt of trui. Maar de nieuwe zomercollectie van Billies merk Blōhsh deed die eerdere kostenplaatjes verbleken.



Eilish lanceerde onder meer drie simpele bikini’s met haar naam erop, die 91 dollar (77 euro) kostten. Een badhanddoek had dezelfde prijs, een lange zwembroek was met 85 dollar (72 euro) iets voordeliger. Voor een pingpongsetje met Billies naam vroeg het merk 46 dollar (39 euro), evenveel als voor een duikbrilletje.

Het duurste item was een opblaasbare Blōhsh, zoals het bekende mannetje uit haar logo ook wordt genoemd. Daarvoor moest 98 dollar (83 euro) worden neergeteld. Een Billie-navelpiercing was met 26 dollar (22 euro) het goedkoopst. De items konden op voorhand worden besteld, maar werden veelal pas na de zomer geleverd.

(Lees verder onder de foto.)

Na de lancering op 15 juli regende het klachten van haar veelal jonge fans, die de prijzen wel erg hoog vonden voor een weinig bijzondere collectie. “Als het zo duur is, moet het design veel mooier zijn”, twitterde iemand bijvoorbeeld. Of: “39 euro voor een duikbril met Billies naam erop? Je kunt net zo goed een Billie-sticker op een duikbril van 5 euro kleven.”

Uitverkocht?

Op 26 juli, elf dagen na de lancering, was de volledige collectie ineens verdwenen van de officiële kanalen van de Amerikaanse zangeres. De producten waren daarna nog wel verkrijgbaar via haar officiële Duitse winkel, maar intussen zijn ze daar ook niet meer te koop.

Een verklaring hiervoor kwam er niet, maar het is onwaarschijnlijk dat de hele collectie is uitverkocht. Vermoedelijk is dus geluisterd naar de klachten. Het is onduidelijk of klanten eventuele bestelde artikelen nog wel toegestuurd krijgen. De nieuwe merchandise van Eilish, sinds dit weekend verkrijgbaar, is in elk geval een stuk goedkoper. Voor een T-shirt met een afbeelding van haar nieuwe single ‘My Future’ betaal je bijvoorbeeld 33 euro.

