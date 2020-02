Billie Eilish geen fan van paparazzi: “Ik begrijp hoe beroemdheden gek worden” SDE

21 februari 2020

17u25

Bron: BBC Radio 2 0 Celebrities Billie Eilish (18) heeft op BBC Radio 2 verteld hoe paparazzi steeds vaker in haar leven opduiken. Dat de fotografen ook haar vrienden op beeld vastleggen, stoort haar. “Laat mijn geliefden erbuiten.”

“Het is zo gek", vertelt Billie Eilish aan presentatrice Jo Whiley. “Ik zie hen echt nooit. Ik zie alleen de foto’s die ze van me maken.” Daarop merkt Whiley op dat de paparazzi in dat geval een beetje aan stalkers doen denken, kan de zangeres dat alleen maar beamen. “Het is gestalkt worden. Het is niet ‘alsof’ - het is echt letterlijk gestalkt worden.” Eilish voegt eraan toe dat ze wel blij is dat de fotografen haar niet lastig vallen, “al is het wel wat claustrofobisch.”

De zangeres beschrijft hoe ze op Valentijnsdag gevolgd werd door paparazzi, die haar fotografeerden terwijl ze bloemen afleverde bij de huizen van haar twee beste vrienden. “Ik kan het aan dat de paparazzi me volgen. Ik kan het aan dat ze foto’s van me nemen wanneer ik het niet besef. Maar ik wil niet dat ze mijn vrienden, die hier niets mee te maken hebben, hier in betrekken. De volgende dag moest ik me bij hen verontschuldigen omdat er foto’s van hen genomen waren zonder dat ze het wisten, voor hun huizen. Dat is niet oké. Doe het voor mijn huis, prima. Doe het voor mijn neus als je wil. Het maakt me niet uit, maar laat hen erbuiten. Laat mijn geliefden erbuiten.”

“Het zet me aan het denken: ik kan begrijpen hoe beroemdheden gek worden. Zeker wanneer het mensen zijn die gewoon hun leven willen leiden, en willen afspreken met mensen waarmee ze misschien niet gezien moeten worden.”