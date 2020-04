Billie Eilish en Post Malone maken kans op 'internet-Oscar' MVO

28 april 2020

19u04

Bron: ANP 1 Celebrities Billie Eilish (18) en Post Malone (24) zijn genomineerd voor een Webby Award, ook wel de Oscars van het internet genoemd. De organisatie maakte dinsdag bekend welke mensen en bedrijven kans maken op een prijs vanwege hun onlineverdiensten.

Billie is genomineerd in de categorie Viral Video. Die award kan de zangeres winnen vanwege het populaire YouTube-filmpje waarin ze kijkt naar fans die haar liedjes coveren. Post Malone kan de Webby voor beste Art & Experimental Video winnen voor zijn clip ‘Circles’. Ook rapper A$AP Rocky (31) is in diezelfde categorie genomineerd.

Er zijn tientallen categorieën waarin Webby Awards worden overhandigd. Zo kunnen ook KLM, Spotify, Apple, Star Wars, Jimmy Fallon en The Guardian worden bekroond voor hun prestaties op het internet.

De prijzen worden dit jaar vanwege de coronacrisis online uitgereikt, op 19 mei.