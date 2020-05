Billie Eilish deelt volledige stripvideo over bodyshaming: “Jouw mening is niet mijn verantwoordelijkheid” MVO

27 mei 2020

19u44 6 Celebrities Billie Eilish bracht zopas een kortfilm uit met een krachtige boodschap over bodyshaming. Billie is namelijk nog maar 18 jaar en merkt nu al dat mensen een ongezonde obsessie voor haar lichaam koesteren.

“Dit lichaam waarin ik geboren ben, is het niet wat je wilde?”, zegt ze in haar typische hese stem, terwijl ze zich uitkleedt tot op haar ondergoed. Eilish heeft normaal gezien de gewoonte om kleding te dragen die te groot voor haar is, waarin ze haar lichaam kan verbergen. Zo hoopte ze de bodyshaming voor te blijven, maar zelfs dat bleek niet effectief. “Je hebt een mening over mijn mening, over mijn muziek, over mijn lichaam. Is mijn waarde alleen gebaseerd op jouw mening? Of is dat misschien niét mijn verantwoordelijkheid?”, besluit ze.

In maart bracht Billie al een preview van het filmpje uit. De volledige opname was normaal gezien bedoeld voor haar wereldtournee, maar gezien die is afgelast vanwege het coronavirus zette ze het resultaat alvast online.



