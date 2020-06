Billie Eilish bekent: “Ik heb me nog nooit gewild gevoeld” SDE

04 juni 2020

21u44

Bron: GQ 0 Celebrities In een lang interview met GQ vertelt popster Billie Eilish (18) openhartig over haar zelfbeeld en over haar voorbije relaties. “Ik weet dat ik uiteindelijk wel iemand zal vinden, maar op dit moment kan ik het me niet voorstellen.”

Normaal gezien zien we Billie Eilish enkel in wijde, ietwat mannelijke kledij. Maar op haar (inmiddels afgelaste) tournee werden fans vergast op een filmpje waarin ze lagen kledij uittrekt, terwijl ze zegt: “Als ik iets draag dat comfortabel is, dan ben ik geen vrouw. Als ik minder lagen draag, dan ben ik een slet. Of ik nu meer of minder draag, wie bepaalt wat het van mij maakt?” De zangeres wil daarmee aandacht vragen voor hoe er naar vrouwen - en in het bijzonder naar haarzelf - gekeken wordt, iets waar ze al jaren mee worstelt. “Ik wil zeker niet laten uitschijnen: ‘Oh, ik ben 18 nu, dus nu houd ik van m’n lichaam’”, zegt ze in GQ. “Ik heb nog steeds grote problemen met m'n eigen lichaam.”

Het heeft een grote impact op m'n leven gehad, dat er nooit fysiek naar me verlangd werd. Billie Eilish

Niet gewild

“Ik heb me nooit gewild gevoeld”, legt ze uit. “Mijn vorige vriendjes hebben me nooit het gevoel gegeven dat ik gewild was. Niemand. En dat heeft een grote impact op m’n leven gehad, dat er nooit fysiek naar me verlangd werd. Daarom kleed ik me zoals ik me kleed: omdat ik niet wil nadenken over jongens - ik bedoel wie dan ook, iedereen - die m’n lichaam beoordeelt, of de grootte ervan. Maar dat betekent niet dat ik niet op een dag kan wakker worden en besluiten om een topje te dragen, zoals ik al gedaan heb." Al geeft dat haar niet altijd een goed gevoel: “Wanneer ik het doe zijn m’n borsten plots trending op Twitter", klinkt het. “Wat prima is - die shit ziet er goed uit.”

Alles wat ik ooit wilde, was een vriendje. Wanneer het regende of bewolkt was, kon ik alleen maar wensen dat ik bij een jongen was. Billie Eilish

Haar manier van kleden zorgt er soms voor dat ze zich gevangen voelt, geeft ze toe: “Ik denk dat mensen me soms niet als vrouw beschouwen. Daar ging die video over. Dat ik zei: kijk, er zit een lichaam onder deze kledij en jij krijgt het niet te zien. Is dat geen zonde? Maar mijn lichaam is van mij, en dat van jou is van jou. Onze lichamen zijn eigenlijk de enige dingen die écht van onszelf zijn. Ik mag het zien en tonen wanneer ik dat wil.”

Droomvriendje

Even terug naar dat gewild voelen dan. Kan Eilish in haar razend drukke leven wel plaats maken voor een geliefde? “Ik zie het niet voor mezelf", geeft ze toe. “Ik weet dat ik uiteindelijk wel iemand zal vinden, maar op dit moment kan ik het me niet voorstellen. Ik heb het gevoel dat ik iemand helemaal anders ben wanneer ik bij iemand ben." Wat niet wil zeggen dat ze niet naar de liefde verlangt. “Alles wat ik ooit wilde, was een vriendje. Wanneer het regende of bewolkt was, kon ik alleen maar wensen dat ik bij een jongen was. Dat was m'n ding. Als we ergens leuk waren, zoals een strand of een balkon bij zonsondergang, dan kon ik niet van die gebeurtenis genieten, want ik wenste alleen maar dat ik daar met een jongen kon zijn." In de relaties die ze gehad heeft, voelde ze zich echter nooit machtig. “Mensen hebben echt verschrikkelijke dingen tegen me gedaan", zegt ze. “En mijn hart is echt gebroken geweest." Dus doet ze het voorlopig even alleen. “Het is nu al een paar maanden geleden en ik voel me niet meer aangetrokken tot mensen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is eigenlijk best dope.”

