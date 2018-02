Billengrijper Taylor Swift krijgt af te rekenen met bommelding MVO

01 februari 2018

07u45 0 Celebrities David Mueller, de radio deejay die zich in 2013 vergrepen zou hebben aan de billen van Taylor Swift tijdens een meet & greet, en daardoor zijn baan kwijtraakte, begon op een zeer onplezierige manier bij zijn nieuwe baan. De man kreeg een email met daarin een bommelding. De politie was snel ter plaatse met speciaal getrainde honden, om het pand te checken. Er werden geen explosieven aangetroffen.

De aanstelling van Mueller bij zijn nieuwe werkgever KIX 92.7 viel sowieso al niet goed bij de fans van Swift. Zeker nu de Time's Up en #MeToo-bewegingen wereldwijd zoveel bijval krijgen, snapt men niet waarom een man die schuldig is bevonden aan ontoelaatbaar gedrag, doodleuk weer een nieuw programma op een ander station krijgt. De directeur van de zender, Larry Fuss, wordt bedolven onder kritiek, maar trekt zich daar weinig van aan.

"Ik heb een gesprek met David gehad en hij heeft uitgelegd wat er volgens hem gebeurd was. Ik geloof hem en denk dat Taylor niet de waarheid heeft verteld. Daarbij zijn bijna reacties die ik krijg op het aannemen van David nauwelijks serieus te nemen. Er staat voornamelijk fuck you in. Op dat soort berichten ga ik niet in," aldus Fuss.

De federale politie gaat de bommelding nader onderzoeken.