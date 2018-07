Bill Skarsgård wordt vader MVO

22 juli 2018

12u21 0 Celebrities Bill Skarsgård en zijn vriendin Alida Morberg verwachten een kindje. Dat heeft de acteur bevestigd aan Aftonbladet. De baby wordt nog deze zomer verwacht. Meer wil hij er niet over zeggen, want 'dat is privé', aldus de Zweedse acteur.

De 27-jarige Bill is momenteel te zien als Stellan in 'Mamma Mia! Here We Go Again'. Eerder speelde hij in onder meer Hemlock Grove en de clown Pennywise in de remake van Stephen King's 'It'. Zijn 33-jarige vriendin Alida is actrice en dochter van de Zweedse acteur en topkok Per Morberg. Zij is te zien in de Zweedse films Stockholm Stories en Beck - kamer 302.

De vader van Bill, acteur Stellan Skarsgård, is blij met het goede nieuws. 'Ik heb acht kinderen en een kleinkind en nu krijg ik er nog een. Dat voelt echt goed!", aldus de 67-jarige Stellan in Aftonbladet.