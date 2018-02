Bill Gates heeft geen benul van supermarktprijzen: "Hoezo je weet niet hoeveel wasmiddel kost?!" MVO

22 februari 2018

08u15 1 Celebrities Bill Gates zakte volledig door het ijs toen Ellen DeGeneres hem aan een boodschappentest onderwierp in haar talkshow. De multimiljardair moest de prijs raden van een vijftal items uit de supermarkt en had werkelijk geen idee wat men daar tegenwoordig voor betaalt. Geholpen door een aantal gasten uit het publiek, kwam Gates er uiteindelijk niet helemaal slecht vanaf, tot hilariteit van DeGeneres.

Het was de eerste keer dat Bill te gast was bij Ellen en de mede-oprichter van Microsoft was goed gemutst. Hij had zijn 21-jarige dochter meegenomen en vertelde over de periode dat hijzelf een twintiger was en de jongste miljardair ter wereld werd. "Het ging me eigenlijk nooit echt om het geld, ik vond het vooral heel erg leuk om met software bezig te zijn. Ook voelde ik me verantwoordelijk voor de veelal oudere werknemers, die gezinnen hadden. Ik maakte me vooral druk of ik hen wel kon betalen aan het einde van de maand."

Gates bekende dat hij zich tweemaal heeft laten gaan op het gebied van luxe: "Ik heb een Porsche en een privéjet gekocht, dat waren wel mijn meest extravagante uitgaven. Verder ben ik altijd vrij conservatief gebleven. Dat vliegtuig had ik vooral nodig omdat ik veel moest reizen."

De miljardair houdt zich naast de Bill & Melinda Gates Foundation vooral bezig met 'leuke dingen'. Eerder deze week werd bekend dat Bill een gastrol gaat spelen in de sitcom The Big Bang Theory, waarin hij als zichzelf verschijnt. Op 5 maart trekt Gates zijn tenniskleding aan voor het liefdadigheidstoernooi The Match For Africa Silicon Valley om te gaan dubbelen met 's werelds nummer een Roger Federer. De Zwitserse tennisser komt dan naar het Amerikaanse San Jose, om geld in te zamelen voor het goede doel. Gates en Federer dubbelden vorig jaar ook voor Match For Africa, iets wat de Microsoft-oprichter 'een van de mooiste momenten van mijn leven' noemt.

