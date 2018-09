Bill Cosby veroordeeld tot minstens drie jaar cel voor verkrachting Redactie

25 september 2018

20u19

Bron: AD 11 Celebrities Bill Cosby (81) is veroordeeld tot minimaal drie en maximaal tien jaar celstraf voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw veertien jaar geleden. Dat heeft de rechtbank in Pennsylvania vandaag bepaald.

De drie strafbare feiten waaraan Cosby schuldig is bevonden, met drie keer tien jaar cel als maximumstraf, zijn gisteren door de rechter samengevoegd tot één strafbaar feit. Daarom krijgt hij slechts maximaal tien jaar celstraf opgelegd. Ook oordeelde rechter Steven O’Neill vanmiddag dat Cosby het stempel 'seksueel roofdier' krijgt. Dat betekent dat Cosby levenslange begeleiding moet ondergaan en elk kwartaal aan de autoriteiten moet rapporteren. Daarnaast verschijnt zijn naam in een register voor seksuele daders dat naar buren, scholen en slachtoffers wordt gestuurd.

Cosby, die altijd alles heeft ontkend en zich verder nooit over de zaak heeft uitgesproken, kreeg van de rechter de mogelijkheid om het laatste woord in de rechtbank te voeren, onder meer over de meer dan zestig beschuldigingen van seksueel misbruik. Daar maakte hij geen gebruik van. "Ik ga niet meer in discussie", luidde zijn reactie. Advocaat Joseph Green stelde gisteren dat Cosby op zijn 81ste, vrijwel blind, geen risico meer is voor de samenleving. Hij vroeg om huisarrest met een enkelband, maar dat verzoek wees de rechter vanmiddag af.

Aanwezig

Verschillende vrouwen die Bill Cosby hebben beschuldigd van seksueel misbruik, waren vandaag aanwezig bij de zitting. Ook Andrea Constand, het slachtoffer in de zaak waarin hij nu is veroordeeld, voegde zich bij hen. Zij sprak zich nogmaals uit over de gebeurtenis. "Ik werd door sommige mensen gezien als een golddigger. Ik zou uit zijn op het geld van een beroemd persoon, terwijl ik een trauma heb overgehouden aan alles."

Gisteren mocht Constand ook haar zegje doen in de rechtbank. "De jury heeft me gehoord, meneer Cosby heeft me gehoord. Nu hoop ik op een passende uitspraak", zei ze toen.