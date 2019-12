Bill Cosby verliest hoger beroep Redactie

10 december 2019

19u54

Acteur Bill Cosby heeft het hoger beroep verloren tegen zijn veroordeling voor het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, een voormalig medewerkster van Temple University, in 2004. Dat zou zijn gebeurd in zijn huis in de buurt van Philadelphia. Cosby heeft dat altijd ontkend.

Het hof van beroep in Pennsylvania verwierp vandaag het argument van Cosby's advocaten dat de rechter hem eerder een eerlijk proces had ontnomen.

De 82-jarige Amerikaanse komiek, die in de jaren 80 furore maakte als Dr. Cliff Huxtable in The Cosby Show, werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten van seksueel misbruik. Hij kreeg een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. Het was de eerste veroordeling van een beroemdheid na de opkomst van de #MeToo-beweging.

Sinds de cabaretier Hannibal Buress in 2014 Cosby een verkrachter noemde, hebben tientallen vrouwen aangifte tegen de acteur gedaan.

Spijt

Cosby vindt dat zijn veroordeling voor seksueel misbruik ‘vooropgezet’ was, zo stelt hij In een interview dat hij onlangs gaf aan de website BlackPressUSA.com. Een spijtbetuiging lijkt er niet in te zitten. Ook gelooft hij niet in een vervroegde vrijlating. “Ik heb nog acht jaar en negen maanden te gaan", aldus Cosby. “Als ik voorwaardelijk word vrijgelaten, zullen ze mij niet horen zeggen dat ik spijt heb. Ik was erbij. Het kan mij niet schelen wat mensen zeggen die er niet bij waren. Ze weten het niet", aldus de gevallen ster.