Bill Cosby verbijstert vriend en vijand in eerste interview achter de tralies (en toont geen greintje spijt) TDS

25 november 2019

19u48

Bron: BlackPressUSA 4 Celebrities Één jaar en zeven maanden nadat hij werd veroordeeld en naar de cel werd gestuurd voor seksueel misbruik heeft Bill Cosby (82) voor het eerst een interview gegeven. In gesprek met website BlackPressUSA.com spreekt de gevallen komiek kort over zijn leven achter de tralies. Toch valt vooral op dat Cosby zijn onschuld blijft uitschreeuwen. Ook is hij absoluut niet van plan ooit spijt te betuigen.

Bill Cosby moet de komende jaren in de gevangenis van Pennsylvania doorbrengen. De gevallen acteur werd in april 2018 veroordeeld tot minimaal 3 en maximaal 10 jaar celstraf voor het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, feiten die intussen 14 jaar geleden werden gepleegd. Sindsdien zijn meer dan 60 vrouwen naar voren gekomen met beschuldigingen tegen Bill. “Wie iemand opzettelijk verdooft om seksueel te kunnen misbruiken, moet hiervoor een hoge prijs betalen en die prijs is de eigen vrijheid”, zei openbaar aanklager Kevin Steele. Ook oordeelde rechter Steven O’Neill dat Cosby het stempel ‘seksueel roofdier’ krijgt. Dat betekent dat Cosby levenslange begeleiding moet ondergaan en elk kwartaal aan de autoriteiten moet rapporteren. Daarnaast verschijnt zijn naam in een register voor seksuele daders dat naar buren, scholen en slachtoffers wordt gestuurd.

Het lijkt Cosby allemaal niet te deren, wel integendeel. In zijn allereerste interview achter de tralies - dat hij kon geven dankzij de toegelaten telefoontjes uit de gevangenis van maximum 15 minuten - laat de gevallen acteur opmerkelijk genoeg weten dat hij zijn misdaden nooit zal toegeven. Hij heeft geen spijt en zal dat “ook nooit krijgen”, naar eigen zeggen om hem te helpen voorwaardelijk vrij te komen. “Ik heb nog 8 jaar en 9 maanden te gaan”, zegt hij. “Als ik in aanmerking kan komen voor een voorwaardelijke vrijlating, dan gaan ze mij niet horen zeggen dat ik spijt heb. Ik was daar. Het maakt mij niet uit welke mensen met een verklaring komen. Zij waren er niet, zij weten het niet.”

(lees verder onder de foto)

Opgezet spel

De voormalige acteur - die zijn cel trouwens zijn ‘penthouse’ noemt - beweert tijdens het interview ook dat zijn veroordeling een schijnvertoning was en dus compleet onterecht en onrechtvaardig. “Het was allemaal opgezet spel. Dat hele jurygedoe. Het waren stuk voor stuk bedriegers.” Volgens Cosby kon hij vóór het proces dan ook een gesprek opvangen tussen twee juryleden, dat naar eigen zeggen duidelijk kwaad opzet bewijst. “Ik herinner me nog hoe een jurylid zei: ‘Hij is schuldig, dan kunnen we nu allemaal naar huis.’ Toen ging ze naar binnen en kwam ze later glimlachend naar buiten. Dat is iets waarvan advocaten je zullen vertellen dat het omkoping wordt genoemd. Dit is iets politieks, ik kan het hele plaatje zien.”

Ook de sitcom ‘The Cosby Show’ komt even ter sprake. De reeks werd na de beschuldigingen tegen Cosby door zowat alle zenders meteen geschrapt. Maar dat ziet de voormalige hoofdrolspeler zelf toch anders: volgens Bill werd ‘The Cosby Show’ niet door zijn misdaden van de buis gehaald, maar enkel “door machthebbers die alles wat positief is uit de zwarte gemeenschap willen onderdrukken.”