Bill Cosby treft schikking met vrouwen die hem aanklaagden SPS

05 april 2019

22u37

Bron: Belga 0 Celebrities De Amerikaanse ex-acteur Bill Cosby heeft een schikking getroffen met zeven vrouwen die hem voor de rechter hadden gedaagd omdat hij hen naar hun zeggen had belasterd toen zij hem beschuldigden van leugens omtrent grensoverschrijdend seksueel gedrag. Dat melden Amerikaanse media.

Het blijkt volgens documenten bij een federale rechtbank in Springfield in de staat Massachusetts dat beide zijden een regeling hadden onderhandeld nadat Cosby vorige herfst de cel in moest na een aparte zaak in Pennsylvania rond seksuele aanranding. De 81-jarige komiek zit een drie tot tien jaar durende straf uit.

De federale rechter die de zaak in Massachusetts overziet, moet zijn goedkeuring nog geven aan de schikking.

Het is nog niet duidelijk of Cosby zijn klacht tegen de zeven vrouwen al dan niet zou intrekken. Eén van hen overleed onlangs.

Tientallen vrouwen hebben de vroegere acteur van grensoverschrijdend seksueel gedrag beschuldigd. Hij ontkent alle aantijgingen en is tegen zijn veroordeling in Pennsylvania in beroep gegaan.