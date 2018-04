Bill Cosby schuldig bevonden aan seksueel misbruik kv

26 april 2018

19u57

Bron: Reuters, ANP, The Guardian, Belga 47 Celebrities Acteur Bill Cosby is vandaag schuldig bevonden aan het misbruik en drogeren van Andrea Constand in 2004. De tachtigjarige komiek is veroordeeld voor drie misdrijven. Op elk staat maximaal tien jaar cel.

Na een twee dagen durende deliberatie heeft een jury, bestaande uit zeven mannen en vijf vrouwen, in de Amerikaanse staat Pennsylvania Bill Cosby vandaag schuldig bevonden aan het misbruik van Andrea Constand in zijn eigen woning, veertien jaar geleden. Zelf houdt de komiek vol dat de nu 45-jarige vrouw had ingestemd met de seks.

Cosby hoorde het oordeel met gebogen hoofd en een trieste blik aan. Lily Bernard, een van de vele vrouwen die beweert eveneens een slachtoffer van de man te zijn, begon te huilen. Constand bleef zelf expressieloos tijdens de uitspraak.

Constand, een voormalige basketbalspeelster en medewerkster van de Temple University in Philadelphia, is een van de ongeveer 50 vrouwen die Cosby beschuldigen van seksueel misbruik of pogingen daartoe, en seksuele intimidatie. De termijn om voor de andere aantijgingen een procedure tegen de acteur aan te spannen is echter al verjaard. Cosby zou volgens de getuigenissen al vrouwen misbruiken sinds de jaren 1960. Hij zou daarbij veelvuldig gebruik gemaakt hebben van verdovingsmiddelen, iets wat de acteur tijdens een verhoor in 2005 al toegaf.

Het eerste proces werd vorig jaar nietig verklaard nadat de jury het niet eens kon raken over het verdict.

De 80-jarige acteur riskeer 15 tot 30 jaar cel. Per veroordeling kan daar nog een boete van 25.000 dollar bovenop komen.

De acteur startte zijn carrière als stand-upcomedian in de jaren zestig. Zijn grootste succes scoorde hij in de jaren tachtig met de populaire sitcom 'The Cosby Show', waarin hij de rol vertolkte van Cliff Huxtable, de innemende en wijze patriarch van een rijke zwarte familie in New York.