Bill Cosby krijgt rekening gepresenteerd: 2,5 miljoen euro aan juridische kosten

25 september 2019

15u50

Nu Bill Cosby zijn eerste jaar achter de tralies heeft doorgebracht, krijgt hij ook de eerste rekening gepresenteerd. En dat is er meteen eentje van formaat: 2,5 miljoen euro aan juridische kosten. De gevallen acteur deed er dan ook alles aan om niet veroordeeld te worden, en daar moet hij nu diep voor in de buidel tasten.

De gepeperde rekening komt er nadat de 82-jarige Cosby een vonnis van de rechtbank had aangevochten, waarin werd gesteld dat een bepaalde firma zo’n 8,2 miljoen euro eiste van de acteur, nadat zijn seksuele misbruik aan het licht kwam. Het gaat over feiten die in 2017 in Pennsylvania werden gepleegd.

Bill Cosby verzette zich en vocht zelfs de rekening voor de juridische kosten aan. Hij ving echter bot: een rechter oordeelde dat zijn poging om te ontsnappen aan zijn verplichtingen “flagrant” zijn en weigerde zijn verzoek om de rekening van de firma niet te hoeven betalen.

De acteur kreeg dus twee keer het deksel op de neus. Ondanks alle kosten en zijn juridische inspanningen werd Cosby vorig jaar veroordeeld tot drie tot tien jaar celstraf voor het drogeren en verkrachten van slachtoffer Andrea Constand. Dat gebeurde in 2004. Cosby ging meteen in beroep tegen zijn veroordeling, maar daar moet de rechter zich nog over uitspreken. Het is voorlopig onduidelijk wanneer de zaak voorkomt.