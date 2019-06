Bill Cosby in beroep tegen veroordeling IB

26 juni 2019

02u22

Bron: Belga, ANP 0 Celebrities De Amerikaanse comedian Bill Cosby is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor seksueel geweld. Dat heeft zijn advocaat bevestigd.

De 81-jarige Cosby zit een celstraf van drie tot tien jaar uit in Pennsyvlania. Hij werd er veroordeeld voor het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand, een voormalig medewerkster van Temple University, in 2004. Dat zou zijn gebeurd in zijn huis in de buurt van Philadelphia. Cosby houdt vol dat er sprake was van wederzijdse toestemming.

De 81-jarige Amerikaanse komiek, ooit de bewierookte ster in The Cosby Show, is door meer dan vijftig vrouwen publiekelijk beschuldigd van seksueel geweld.