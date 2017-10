Bill Cosby heeft geldproblemen door rechtszaak TK

11u11

Bron: ANP 0 AP Celebrities Bill Cosby heeft dringend geld nodig om een nieuw advocatenteam samen te stellen voor de rechtszaken die tegen hem lopen. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en seksueel misbruik. Volgens Page Six probeert hij daarom een lening af te sluiten met een zes verdiepingen tellend herenhuis als onderpand.

Zo hoopt de beschuldigde komiek een bedrag van 30 miljoen dollar (ruim 25 miljoen euro) op te halen. Volgens bronnen die met Page Six hebben gesproken is dit de enige manier voor Cosby om geld bijeen te harken. Op een normale manier geld lenen is te duur voor hem.

Cosby kocht het pand in 1987 voor 6,2 miljoen dollar. Daarna stak hij nog ruim een miljoen in een renovatie. Page Six vraagt zich af of hij het herenhuis als onderpand kan gebruiken. Mochten eventuele schuldeisers het pand opeisen, dan kunnen ze er waarschijnlijk niet veel mee. Verkopen wordt bijvoorbeeld een moeilijke zaak; mogelijke kopers worden afgeschrikt omdat Cosby zijn slachtoffers in het huis zou hebben misbruikt.