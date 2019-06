Bill Cosby geeft lezingen aan medegevangenen MVO

18 juni 2019

16u49 0 Celebrities Bill Cosby probeert zijn tijd in de gevangenis nuttig te besteden. De 81-jarige acteur, die sinds april vastzit wegens verkrachting, geeft wekelijks lezingen aan medegevangenen. Dat zegt zijn woordvoerder tegen TMZ.

Al drie maanden spreekt ‘Dr. Huxtable’ vier keer per week voor zo’n honderd gevangenen. Cosby, die zelf vijf kinderen heeft en vooral bekend is door zijn rol als pater familias in ‘The Cosby Show’, drukt hierin zijn ‘studenten’ op het hart het goede voorbeeld te geven aan hun kroost. Ook geeft de gevallen acteur tips om in het vervolg uit de bak te blijven en geen drugs meer te gebruiken.

Cosby kwam zondag al in het nieuws omdat hij in een bericht over Vaderdag zichzelf de vader van Amerika noemde. Volgers vonden dit gezien zijn straf nogal ongepast. De acteur, die ook door andere vrouwen van seksueel misbruik wordt beticht, stelt zelf keer op keer dat hij onschuldig is.