Bill Clinton maakt eigen podcast over “ideeën en gebeurtenissen die onze wereld vormen”

08 september 2020

Bron: ANP 0 Celebrities Bill Clinton (74) gaat in samenwerking met iHeartMedia een eigen podcastserie maken. De reeks is begin 2021 verwacht en zal voortborduren op ‘Why Am I Telling you This’, een podcast van de Clinton Foundation.

“De show is gefundeerd op zijn gave om verhalen te vertellen en om complexe zaken op een toegankelijke manier te duiden,” laat de organisatie weten in een bevestigend statement van de deal. De podcast zal Clintons “intellectuele nieuwsgierigheid” tonen in de vorm van gesprekken over “ideeën en gebeurtenissen die zijn werk en onze wereld vormen.”

Ook Hillary Clinton wordt verwacht een eigen podcast uit te brengen. De releasedatum daarvan is nog niet bekend. Zij is niet de enige voormalig First Lady die een eigen podcast begint. Michelle Obama begon deze zomer een podcast over relaties. “Het is een moeilijk jaar geweest en ik hoop dat deze podcast ons helpt te begrijpen waar we nu doorheen gaan en gesprekken aanwakkert met onze geliefden,” liet ze via Twitter weten.

