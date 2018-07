Bikini's, zwembaden en selfies bij de vleet: ook de celebs zijn op vakantie KDL

04 juli 2018

12u10 0 Celebrities De zon laat zich in België al een hele tijd zien, maar ook in het buitenland hebben de celebs niet te klagen. Zij genieten dan ook volop van hun vakantie.

Wanneer ze even niet op het podium van hun On The Run II-tournee moeten staan, genieten Beyoncé en JAY-Z van qualitytime met hun oudste dochter.

Heidi Klum geniet helemaal naakt van het uitzicht.

Gigi Hadid werkt even haar e-mails bij in Griekenland.

Kate Hudson koos voor een Toscaanse babymoon.

Rita Ora rust in Frankrijk uit na haar tournee.

Kourtney Kardashian lijkt wel eeuwig op vakantie te zijn. Nu verblijft de realityster in Italië.

Justin Timberlake en Jessica Biel genieten van elkaar in Parijs.

Vakantie en cocktails horen gewoon bij elkaar, niet Emma Roberts?

Actrice Kristen Bell is duidelijk fan van Airbnb.

Josh Duhamel en Eiza González kunnen hun handen - en lippen - niet van elkaar houden in Mexico.

Wie wil er een kusje van Mel B?

