Bijna onherkenbare Harvey Weinstein strompelt naar de rechtbank MVO

06 december 2019

18u33 0 Celebrities Harvey Weinstein arriveerde vandaag aan de rechtbank van Manhattan in belabberde toestand. De 67-jarige man moest voorkomen omdat hij door vijf vrouwen wordt beschuldigd van seksuele aanranding en verkrachting.

Weinstein zag er volgens getuigen erg zwak uit. Hij leunde op één van zijn begeleiders om overeind te blijven. Hij gebruikte ook een stok bij het wandelen. Hij moest aanwezig zijn in de rechtbank voor een hoorzitting over zijn vrijheid op borg, omdat hij de voorwaarden volgens zijn aanklagers geschonden heeft. Hij zou zijn enkelband namelijk verschillende keren thuis hebben gelaten, waardoor de autoriteiten niet meer wisten waar hij was. Weinstein betaalde al een borg van een miljoen dollar, en men wil nu dat die opgetrokken wordt naar vijf miljoen dollar. Een kleinigheidje in vergelijking met wat hem nog te wachten staat, maar de Hollywoodmagnaat moest wel persoonlijk aanwezig zijn.

“Je kent hem bijna niet meer terug”, klinkt het op sociale media. “Wat ziet hij er opeens oud uit.”

Meer over Harvey Weinstein