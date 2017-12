Bijna één jaar na de dood van zijn vrouw Stephanie: Thomas Buffel is pril verliefd WM en KDL

Bron: Dag Allemaal 0 Sebastien Smets - Photonews "Ik wil het niet wegsteken, ik heb iemand anders", zegt Thomas Buffel. Celebrities Eind januari verloor Genk-voetballer Thomas Buffel (36) zijn vrouw Stephanie na een lange strijd tegen darmkanker. De voetballer en papa van twee heeft donkere maanden achter de rug, maar nu is er opnieuw een lichtje in zijn leven. "Ik wil het niet wegsteken, ik heb iemand anders", vertelt hij in Dag Allemaal.

Na het overlijden van zijn grote liefde Stephanie, hield Thomas de lippen maandenlang op elkaar. Het verdriet was te groot. Praten over het verlies van de mama van z'n kinderen, de vierjarige tweeling Fausto en Maceo, lukte niet, maar nu doorbreekt hij de stilte in zijn boek 'Entourage'. Wie tussen de regels leest, merkt dat Thomas ondertussen iemand nieuw leerde kennen. "Het is allemaal nog heel pril. We doen het voorzichtig aan en zien wel wat de toekomst brengt", reageert de voetballer.

Extra houvast

Thomas krijgt de steun van zijn zoontjes, zij vinden het fijn dat er iemand nieuw in het leven van hun papa is. "Ik verdenk hen er zelfs van dat zij onze ontmoeting stiekem een beetje hebben gestuurd", lacht Thomas. "'t Is iemand die op hun school werkt en met wie ik na Stephs overlijden veel heb gepraat over de kinderen. Op een moment kwam onvermijdelijk ook de vraag: 'Oké, maar hoe gaat het nu met jou?' Zo is het begonnen. Nogmaals, het is nog heel pril, maar zij is momenteel zowel voor Fausto en Maceo als voor mij een extra houvast."

De voetballer twijfelde er ook niet aan om het in zijn boek te hebben over zijn nieuwe vriendin. "Ik wilde een eerlijk boek schrijven, dus het zou hypocriet zijn om het te verzwijgen. Maar ja, ik ben wat ongerust over de reacties van de buitenwereld."

Voor de dood van Stephanie sprak het koppel ook over de toekomst van Thomas. "Steph zei me toen wat zij belangrijk vond in de opvoeding van de kinderen. 'En jij moet verdergaan en weer gelukkig worden', zei ze me. Ik hoef mij niet schuldig te voelen omdat ik iemand heb leren kennen, want ik weet dat ik alles voor Stephanie heb gedaan."

rv Thomas Buffel nam eerder dit jaar afscheid van zijn vrouw en jeugdliefde Stephanie De Buysser.

Photo News Thomas en Stephanie hebben een tweeling, Fausto en Maceo.