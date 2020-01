Bijna 1 jaar na de dood van baasje Karl Lagerfeld: hoe gaat het met zijn kat Choupette? SDE

25 januari 2020

08u49

Bron: TNYT 2 Celebrities Op 19 februari 2019 stierf mode-ontwerper Karl Lagerfeld op 85-jarige leeftijd. Volgens geruchten liet de man het grootste deel van zijn fortuin achter aan zijn Birmaanse kat: Choupette. Maar hoe is het nu met het beestje? The New York Times zocht het uit.

“Na de dood van Karl kwamen mensen langs bij de winkel, en ze vertelde hoe droevig ze waren", herinnert Caroline Lebar, communicatieverantwoordelijke van het merk Karl Lagerfeld, zich. “De helft van de gesprekken ging over Choupette. Ze zeiden: ‘Als ze zich alleen voelt, zal ik haar wel mee naar huis nemen’.” Maar geen nood, met de kat gaat alles goed. “Ze woont bij haar nanny”, verklapt Lebar. “Hier in Parijs. Ze is in goede doen, en omringd door liefde.”

En Choupette zit niet stil, vertelt haar vertegenwoordiger Lucas Bérullier, die bij My Pet Agency werkt. “Ze komt regelmatig naar het agentschap, en dan maken we foto’s voor haar Instagram-account. We hebben enkele prachtige projecten op stapel staan.” Hij vervolgt: “Elke dag komen er persaanvragen voor haar binnen, en ook regelmatig enkele zakendeals.”

(Lees verder onder de foto’s.)

De Birmaanse kat heeft zelfs haar eigen boek, toepasselijk getiteld ‘Choupette’. Het is een verzameling foto’s die gemaakt werden door Lagerfeld himself . Hij wilde het boek in 2018 aan zijn vrienden te geven als kerstcadeau. Gerhard Steidl, het hoofd van de uitgeverij Steidl Verlag, toonde zich erg geïnteresseerd en wilde het boek ook commercieel uitbrengen. “Prima”, zou Lagerfeld gezegd hebben. “Maar wacht er nog even mee.” Enkele weken later was hij dood. In november bracht Steidl Verlag ‘Choupette' uit, en in een paar weken was de volledige oplage uitverkocht. Hoewel Steidl geen verkoopcijfers wil delen, geeft hij wel aan dat het wachten is op de tweede oplage. En de echte Choupette profiteert mee, want zij krijgt alle royalties. “Ze is een bedrijf", vertelt Steidl. “Ze heeft zelfs een bankrekening.”