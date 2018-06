Bijbel Whitney Houston onder de hamer voor 80.000 euro SD

07 juni 2018

08u16

Bron: ANP 0 Celebrities Een bijbel die ooit toebehoorde aan Whitney Houston, de op 48-jarige leeftijd overleden zangeres, wordt geveild voor maar liefst 80.000 euro. Whitney heeft ooit haar naam en die van ex-man Bobby Brown in de bijbel geschreven, met hun trouwdatum erbij. Ook de geboortedatum van hun dochter Bobbi Kristina staat erin genoteerd. Dit meldt Page Six.

Whitney's voormalige huisbaas van haar appartement in Newport Beach vond het boek toen hij het huis leeghaalde na haar dood. Ook trof hij nog wat kleding, een cd en een aantal andere boeken van de overleden zangeres aan. Hij liet dit aan haar management weten, dat hem mededeelde dat hij de spullen mocht houden.

Vanwege de persoonlijke aantekeningen besloot de man de bijbel te veilen via de site Moments In Time, waarop meerdere memorabilia van beroemdheden tegen hoge bedragen weg gaan. Zo is onder meer de ketting die rapper Tupac droeg toen hij werd neergeschoten te koop voor 100.000 euro en gaan de bekende rode schoentjes van Judy Garland uit 'The Wizard of Oz' weg voor maar liefst 5,5 miljoen euro.