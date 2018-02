Big in China: Marlène de Wouters presenteert show vanuit Hongkong DBJ

01 februari 2018

19u00 0 Celebrities Marlène de Wouters gaat een show presenteren vanuit Hong Kong. Het gaat om een jumpingevent voor de digitale tv-zender E.E.M.T.V., waar ze eerder ook al voor werkte.

In november vorig jaar werd de presentatrice gevraagd om talkshowhost te zijn van de Longines Masters in Parijs, het wereldkampioenschap Jumping voor de digitale tv-zender E.E.M.TV. "Ze waren op zoek naar een meertalige presentatrice Frans en Engels, liefst met een sportieve achtergrond", zegt Marlène.

"Vier dagen lang heb ik in Parijs de 'Masters Talks' voor de zender mogen presenteren”, vertelt de presentatrice. “Het was een geweldige ervaring. Wat een prachtige sport. Bovendien gaat er niets boven live tv. Eén van de ruiters was de Franstalige acteur Guillaume Canet, die ik twee keer op de set heb mogen ontvangen en interviewen. Over 8 dagen vindt de volgende etappe van de Longines Masters plaats in Hong Kong en ik heb begin januari bericht gekregen dat ik de rechtstreeks talkshows mag presenteren. Op naar Hongkong dus”. De deal is nog maar pas beklonken. Marlène de Wouters zal de programma’s van het het internationale evenement op 8, 9, 10 en 11 februari presenteren.