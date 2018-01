Big Brother-winnaar Steven 'Spillie' Spillebeen in ziekenhuis na herseninfarct redactie

24 januari 2018

08u03 0 Celebrities Steven Spillebeen, 'Spillie' sinds zijn overwinning in de allereerste Vlaamse Big Brother, vertoeft in het ziekenhuis na een vermoedelijke hersentumor. De nu 42-jarige zakenman werd na een lange vlucht onwel in de bagegehal van de luchthaven van Zaventem.

Andere reizigers troffen hem aan op de vloer. De familie van de ex-realityster wenste geen commentaar te geven, maar zijn vennoot bij zijn bedrijf 'Earnieland' heeft er goede hoop in. "Ik wens niets te verklaren over de toestand van Steven", klinkt het. "Het enige wat ik kwijt wil, is dat alles goedkomt."