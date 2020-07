Bezorgdheid om Kanye West groeit na reeks vreemde tweets: “Kim probeerde me op te sluiten” BDB/RL

21 juli 2020

09u17

Bron: BuzzE/ANP/Daily Mail 18 Celebrities De fans en naasten van Kanye West (43) maken zich ernstige zorgen over z'n mentale gezondheid. Maandagnacht zette de rapper nog een reeks vreemde tweets online waarin hij onder andere beweerde dat z’n vrouw Kim Kardashian (39) hem heeft proberen opsluiten. “Kanye heeft dringend hulp nodig”, klonk het massaal in de reacties.



In een spervuur van scherpe tweets, die enkele uren later opnieuw verwijderd werden, fulmineerde West de hele nacht tegen z’n vrouw Kim en schoonmoeder Kris Jenner (64) vanuit z'n ranch in Wyoming. “Ze hebben geprobeerd om naar hier te vliegen met een dokter om me op te sluiten”, schreef hij onder andere. “Als ik word opgesloten zoals Nelson Mandela moeten jullie weten waarom. Ga je m’n oproepen beantwoorden, Kris? Of ga je me blijven negeren? Bel me alsjeblieft. Mijn familie moet in mijn buurt wonen. Daar beslist E of NBC (de makers van de realityserie ‘Keeping Up With The Kardashians’, red.) niet meer over.”

Kanye schreef ook dat zijn kinderen nooit in Playboy zullen staan - in tegenstelling tot hun moeder - en maakte de verwijzing naar de horrorfilm ‘Get Out’ uit 2017. Daarin wordt het zwarte hoofdpersonage door z'n blanke schoonfamilie opgesloten en aan gevaarlijke experimenten onderworpen. “Ze willen hetzelfde doen met mij en dat omdat ik gisteren geweend heb omdat ik het leven van m’n dochter gered heb.”

Kim vindt dit enorm vernederend en is het kotsbeu. Ze weet dat North dit later zal zien en dat breekt haar hart. Anonieme bron

West verwees daarmee naar z’n eerste campagnebijeenkomst zondagavond waarin hij opbiechtte dat hij en Kim over een abortus gedacht hebben van hun oudste kind North - intussen 7 jaar oud. “Ze had de pillen in haar hand. Ik had bijna m’n dochter vermoord”, zei hij daarover. De Kardashians zijn naar verluidt woest na die onthulling omdat het om heel persoonlijke informatie gaat. Een bron dichtbij de familie beweerde in The Sun zelfs dat Kim wil scheiden als Kanye niet uit de presidentsrace stapt. Blijkbaar zou hij na de bijeenkomst doodleuk verteld hebben dat hij die info gedeeld heeft om de aandacht te vestigen op z'n kandidatuur. “Kim vindt dit enorm vernederend en is het kotsbeu. Ze weet dat North deze beelden later zal zien en dat breekt haar hart”, aldus de bron.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD ye(@ kanyewest) link

De Kardashians maken zich volgens verschillende bronnen dan ook ernstige zorgen over de mentale gezondheid van de zanger. In het verleden getuigde West al openhartig over z’n bipolaire stoornis. In 2016 verbleef hij hiervoor al korte tijd in een psychiatrisch ziekenhuis. “Ze zijn ervan overtuigd dat hij opnieuw professionele hulp nodig heeft, maar hij weigert zich te laten helpen”, klinkt het op TMZ. Ook fans reageerden bezorgd na de reeks tweets. “Dit is niet om mee te lachen. Deze man heeft duidelijk psychologische problemen." Tesla-baas Elon Musk en goede vriend van de rapper stelde Kanye’s volgers echter gerust: “We spraken elkaar nog een uurtje geleden. Hij lijkt in orde.” West liet tenslotte nog weten dat z’n nieuwe plaat ‘Donda’ vrijdag verschijnt.

Kanye West kondigde twee weken geleden aan dat hij mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Zijn partij wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij). Zondag hield hij zijn eerste campagnebijeenkomst in North Charleston in de staat South Carolina. Tijdens zijn speech was de rapper bij tijd en stond niet te volgen en barstte hij op een gegeven moment in tranen uit.

Madame Tussauds

Hoewel de kansen van West om in het Witte Huis te belanden een stuk kleiner lijken na de campagnebijeenkomst, zal wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds toch een presidentieel beeld van Kanye voorbereiden. Vier jaar geleden werd er ook al een beeld van Donald Trump gemaakt toen hij nog volop in de race om het presidentschap was met Hillary Clinton.

