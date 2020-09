Bezittingen Michael Jackson geveild, zoals eerste platencontract SDE

26 september 2020

19u37

Bron: ANP 0 Celebrities Het veilinghuis Guernsey's heeft bezittingen van de in 2009 overleden Amerikaanse popster Michael Jackson online te koop aangeboden. Het gaat om ongeveer vijftig items uit de nalatenschap van de zanger die enkele jaren geleden waren verworven door een fan.

Daaronder het eerste platencontract van The Jackson 5, ondertekend door hun vader en bandmanager Joe, en de eerste acetaatpersing van hun single ‘Big Boy’ met op de B-kant ‘Some girls want me for their lover’.

Er kan tot 23 oktober worden geboden op de Jackson-kavels. Aangeboden worden onder meer ook kunstwerken, bronzen beelden, decoratiestukken en een houten model van de Jolly Roger, het schip van kapitein Haak in de klassieker Peter Pan. Michael Jackson zou dat als kerstcadeau hebben gekregen van zijn goede vriendin en actrice Elizabeth Taylor. 'The King of Pop' stierf op 50-jarige leeftijd door een overdosis van het narcosemiddel propofol.