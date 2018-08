Beyoncé, zwart icoon bij uitstek, ontdekt haar roots: "Over-over-overgrootmoeder was getrouwd met blanke slaveneigenaar" Erwin Verhoeven

10 augustus 2018

05u00 0 Celebrities Beyoncé zegt het een beetje tussen neus en lippen, in de 'Vogue' van deze maand: "Ik heb onderzoek gedaan naar mijn stamboom. En ik heb geleerd dat ik afkomstig ben van een slaveneigenaar die verliefd werd op en trouwde met een slaaf." Dit is de realiteit achter die paar woorden. De redelijk ongewone stamboom van Beyoncé Knowles.

Een blanke slaveneigenaar die verliefd wordt op zijn zwarte slavin. Het lijkt een droomscenario voor Hollywood. Maar het moet wel gezegd, eigenlijk maakt de zangeres het verhaal een ietsiepietsie mooier of dramatischer - aan u de keuze - dan het mogelijk is. Het staat namelijk niet 100% vast dat haar oud-vader - zo wordt in de genealogie vijf generaties hogerop benoemd - Joseph Lacey een slaveneigenaar was. Historisch bestaat daar zelfs geen enkel bewijs van. Maar gezien de man een redelijk rijke handelaar was in het Louisiana van begin 19de eeuw, zou het verbazen mocht hij geen zwarte slaven in dienst gehad hebben.

Verboden

Vermoedelijk was het dus op één van hen - Rosalie Jean Louis, oud-moeder van Beyoncé - dat hij verliefd werd.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN