Beyoncé zet een stapje in de wereld met haar Destiny's Child-collega's MVO

27 april 2018

Samen veroverden ze Coachella, maar ook naast het podium komen de drie diva's van Destiny's Child nog heel goed met elkaar overweg.

Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams trokken samen naar de opening van kledingwinkel Dundas in West Hollywood, waar ze zich tegoed deden aan glaasjes champagne. De meidengroep ging meer dan tien jaar geleden uit elkaar, waarna er een hoop geruchten over ruzies tussen de drie vrouwen opdoken. Die drukken de dames nu volledig de kop in.

Beyoncé deelde enkele foto's op haar eigen officiële website, maar ook de paparazzi smulde van het glamoureuze avondje.