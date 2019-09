Beyoncé spant rechtszaak aan om naam van haar dochter vast te leggen als merk: “Blue Ivy is een cultureel icoon” Redactie

26 september 2019

11u00

Bron: ANP 0 Celebrities In een rechtszaak om de merknaam Blue Ivy Carter, stelt Beyoncé dat haar dochter een cultureel icoon is. De zangeres wil dat een weddingplanner die een zaak runt met de naam Blue Ivy stopt haar te dwarsbomen om de namen van haar dochter vast te leggen als merk.

Wendy Morales claimt dat zij het recht heeft op de naam Blue Ivy en het verwarrend kan zijn als Beyoncé de naam van haar dochter ook als merk gaat gebruiken. "Haar stelling dat klanten een kleine weddingplannerzaak zullen verwarren met Blue Ivy Carter, de dochter van twee van de bekendste artiesten ter wereld, is belachelijk en zou verworpen moeten worden", zo laat de zangeres weten in rechtbankdocumenten die in handen zijn van The Blast.

Beyoncé benadrukt in de papieren ook dat ze de volledige naam van haar dochter, Blue Ivy Carter, wil vastleggen. "De aanwezigheid van het woord Carter verwijst naar de beroemdheid Blue Ivy Carter en niet naar de regionale zaak van de tegenstander", aldus de muzikante.

De zangeres en de vader van haar kinderen, Jay-Z, proberen al sinds de geboorte van Blue Ivy in 2012 de naam van hun oudste dochter vast te leggen als merk. Dat is ze tot op heden niet gelukt. De namen van hun in 2017 geboren tweeling, Rumi en Sir Carter, zijn wel geregistreerd.