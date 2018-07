Beyoncé opnieuw zwanger: video lijkt geruchten te bevestigen MVO

18 juli 2018

12u09 0 Celebrities Een video die gemaakt werd tijdens het concert van Beyoncé en Jay Z in Parijs, 3 dagen geleden, lijkt de zwangerschapsgeruchten te bevestigen.

Een fan die een plekje op de eerste rij had bemachtigd, wist vast te leggen dat Beyoncé wel degelijk een buikje heeft. Eentje dat eruit ziet alsof ze inderdaad in verwachting is van haar vierde kind.

Beyoncé en Jay Z hebben samen al drie kinderen: Blue Ivy (6) en tweeling Sir Rumi en Carter, die in juni vorig jaar geboren werden.

she pregnant pregnant pic.twitter.com/JSlqi4YlAU iffy(@ somalijawn) link