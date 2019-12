Beyoncé openhartig: “Ik heb verschillende miskramen gehad” BDB

10 december 2019

14u55

Bron: Elle UK 2 Celebrities Ze lijkt een echte superwoman, maar ook zangeres Beyoncé (38) heeft moeilijke momenten. In een opmerkelijk interview laat ze zich deze week van haar meest kwetsbare kant zien. “Ik heb meerdere miskramen gehad, maar die hebben me vooral sterker gemaakt”, vertelt de wereldster.

Beyoncé prijkt deze maand op de cover van het nieuwe nummer van Elle UK. In het bijhorende interview beantwoordt ze heel persoonlijke vragen die de lezers van het magazine via mail of sociale media konden doorsturen. En de ‘Crazy In Love’-zangeres gaat daarbij geen taboes uit de weg. “Voor ik bevallen ben van Blue Ivy heb ik meerdere miskramen gehad. Die hebben me sterker gemaakt. Ik besefte dat ik eerst voor mezelf moest zorgen, voordat ik een moeder voor iemand anders kon zijn.”

Rondingen

Daarnaast geeft Beyoncé ook toe dat haar zelfvertrouwen in de loop der jaren enorm gegroeid is. “Als iemand me vijftien jaar geleden had gezegd dat mijn lichaam zoveel transformaties zou ondergaan en dat ik me veel vrouwelijker en zekerder over mijn rondingen zou voelen, had ik die voor gek verklaard”, vertelt Queen B. “Intussen kan kritiek over m’n uiterlijk me niet meer raken en da’s heel bevrijdend. Echte schoonheid kan je namelijk niet zien. Ik zou willen dat mensen meer focussen op hun eigen innerlijke schoonheid in plaats van op het bekritiseren van andere mensen.”

Net zoals elke mama worstelt de superster ook met de balans tussen haar werk en privéleven. “Ik vind dat ontzettend stresserend”, geeft Beyoncé toe. “Blue afzetten op school, Rumi en Sir naar hun activiteiten brengen, tijd maken voor date nights met m’n man Jay Z en op tijd thuis zijn om samen met m’n gezin te kunnen eten, het is allemaal niet evident wanneer je ook een bedrijf moet runnen. Al is dat voor elke werkende mama zo, denk ik.”

Pijn & verdriet

De zangeres was ook eerlijk over het verloop van haar carrière. Op de vraag of ze er niet van baalde dat haar laatste album ‘Lemonade’ (uit 2016) niet in de prijzen viel antwoordde ze: “Ik bekijk succes nu anders. Ik heb geleerd dat alle pijn en verdriet eigenlijk een cadeau is.”