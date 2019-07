Beyoncé open over haar gewicht in video TK

25 juli 2019

09u23 0 Celebrities Zangeres Beyoncé heeft in een video op YouTube laten hoeveel ze woog toen ze begon aan haar training voor haar optreden op Coachella, een paar maanden na de geboorte van tweeling Rumi en Sir.

“Goedemorgen, het is 5 uur in de ochtend en dit is de eerste dag van de repetities voor Coachella", zegt Beyoncé in de video ‘22 Days Nutrition’ terwijl ze op de weegschaal stapt. “De nachtmerrie van iedere vrouw... dit is mijn gewicht, 175. Nog een lange weg te gaan." 175 pond is omgerekend 79,4 kilo. Voor de zwangerschap woog ze naar verluidt nog geen 65 kilo.

Om zich voor te bereiden op haar show werkte de zangeres samen met haar vriend en trainer Marco Borges. Hij is de bedenker van het ‘22 Dagen Voeding’-programma, dat zich richt op een gezond, volledig plantaardig dieet. Beyoncé heeft dat dieet 44 dagen gevolgd om haar doel te bereiken. “Ik sta weer op het podium nadat ik bevallen ben van een tweeling”, zegt ze in de video. “Ik was een vrouw met een lichaam dat niet meer als het mijne voelde.”

Fantastisch

De clip toont ook beelden van een videogesprek tussen Beyoncé en haar diëtist, waarin ze laat zien dat ze weer in haar ‘Wonder Woman'-kostuum kan. “Je ziet er serieus goed uit", reageert Borges opgetogen. De video bevat verder veel beelden van de documentaire ‘Homecoming’, die eerder dit jaar uitkwam op Netflix en de zware weg naar Coachella liet zien. Ze worstelde met spierspasmes en mentaal vond ze het erg zwaar. Ook in de documentaire werd al duidelijk dat ze heel veel niét mocht eten: geen vis, geen vlees, geen zuivel, geen koolhydraten, geen suiker en geen alcohol. “En ik heb zo'n honger”, zei ze toen.

De 37-jarige ster wil haar fans nu graag inspireren en hen leren hoe ze gezond kunnen eten. Het dieet kent recepten als bloemkoolsoep, een Thaise salade, proteïnerepen en smoothies.

De volledige video van Beyoncé kan je hieronder bekijken: