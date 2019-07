Beyoncé neemt videoclip op bij exclusieve Havasu Falls TK

11 juli 2019

16u13

Bron: ANP 0 Celebrities Beyoncé heeft op een van de mooiste en meest exclusieve plekken van de Grand Canyon gefilmd voor haar nieuwste videoclip. Queen Bey kreeg speciale toestemming om urenlang te filmen bij de Havasu Falls in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona.

TMZ kon beelden bemachtigd waarop Beyoncé in donkerblauwe jurk te zien is bij de waterval. Als je geen Beyoncé heet, is het best lastig om op die plek te geraken. Havasu Falls ligt namelijk vlakbij een exclusieve camping, en het land is van de Havasupai indianenstam. De stam stelt slechts driehonderd campingplaatsen per dag beschikbaar. Dagelijks worden duizenden mensen, die allemaal een plekje willen, teleurgesteld.

Volgens TMZ hebben de Havasupai voor Beyoncé een uitzondering gemaakt. Ze heeft er uiteindelijk vijf uur lang kunnen filmen. De meeste kampeerders moeten op de rug van een ezel gaan zitten of een lange klimtocht maken om op de plek te komen, maar die moeite bleef de zangeres bespaard. Zij stapte na afloop gewoon in haar helikopter.