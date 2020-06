Beyoncé, Lady Gaga en Obama’s spreken afgestudeerden toe tijdens online diploma-uitreiking: “Het is nu jullie tijd” LOV

08 juni 2020

15u43

Bron: ANP 0 Celebrities Veel scholieren over de hele wereld missen dit jaar hun diploma-uitreiking vanwege de coronacrisis. Daarom organiseerde YouTube zondag een speciale online ceremonie. Een enorme line-up van sterren werkte mee aan de special, onder meer Lady Gaga, Beyoncé, de Obama’s en Taylor Swift spraken de geslaagden toe.

Beyoncé was een van de sprekers. Ze gebruikte haar toespraak om het belang van de recente Black Lives Matter-protesten te benadrukken. “Gefeliciteerd afgestudeerden van 2020, jullie zijn er geraakt ondanks een globale crisis, een raciale pandemie en een wereldwijde uiting van verontwaardiging na opnieuw de dood van een ongewapende, zwarte man,” sprak Beyoncé.

Ook sprak de popster over seksisme in de muziekindustrie. “Ik weet hoe moeilijk het is om op jezelf te vertrouwen”, begon de zangeres. “De entertainmentindustrie is nog steeds erg seksistisch. Hij wordt gedomineerd door mannen en als vrouw zag ik dat niet genoeg vrouwelijke rolmodellen de mogelijkheid kregen om te doen wat ik heb gedaan - mijn eigen label runnen, en mijn eigen managementbedrijf, mijn eigen films regisseren en mijn eigen tours produceren.”

“Als je deel uitmaakt van een groep die ‘anders’ wordt genoemd, een groep die niet de kans krijgt om centraal te staan, bouw dan je eigen podium en laat ze je zien”, ging ze nog verder tijdens de speech van 8 minuten. “Je anders zijn is mooi, je zwartheid is mooi. Je medeleven, je begrip, je strijd voor mensen die misschien anders zijn dan jij, is prachtig. Ik hoop dat jullie doorgaan met de wereld in te gaan en hen te laten zien dat je nooit zult stoppen met jezelf te zijn. Het is nu jullie tijd, laat ze naar jullie kijken.”

Lady Gaga

‘Rain On Me’-zangeres Lady Gaga vertelt dat ze haar toespraak helemaal heeft herschreven na de dood van George Floyd en de landelijke protesten tegen racisme en politiegeweld. “We kijken naar een cruciaal moment in de evolutie van dit land. Je ziet de samenleving op een heel belangrijke manier veranderen. Deze verandering zal langzaam gaan en we zullen geduld moeten hebben. Maar er zal verandering plaatsvinden en het zal beter zijn”, begon ze.

Ze legt ook al haar vertrouwen in de jongeren die van de schoolbanken komen. Volgens haar zijn zij de zaden die zullen uitgroeien tot een kracht van verandering. “We worden allemaal uitgenodigd om het systeem uit te dagen en na te denken over hoe we echte verandering kunnen teweegbrengen. Ik geloof in mijn hart dat mensen die voor deze verandering gaan zorgen, nu naar me luisteren. Ik weet dat dit waar is, omdat jullie het zijn die de zaden van de toekomst zijn. Jullie zijn de zaden die zullen uitgroeien tot een nieuw en ander bos dat veel mooier en liefdevoller is dan het bos waarin we vandaag leven”, aldus Gaga.

Taylor Swift verscheen ook kort in beeld, en sprak de studenten op een wat luchtere manier toe. “Maak je geen zorgen, ik heb mijn afstudeerceremonie ook gemist.” Ze zei trots te zijn op de recent afgestudeerden. Ook moedigde ze de leerlingen aan om altijd het onverwachte te verwachten en er een feestje van te maken.

Michelle Obama riep op om het debat rond racisme ook buiten sociale media te voeren. “Soms is het makkelijker om met vreemden te staan bij een protest dan iemand in je eigen achtertuin uit te dagen. Dus als je mensen onverdraagzame meningen hoort uitspreken of tegen ‘die mensen’ praat, is het aan jou om ze terecht te wijzen. We lossen niets op als we alleen doen wat het gemakkelijkst is. Je moet moeilijke keuzes maken en opofferingen. Als je alleen tijd investeert in hashtags en posts, is dat handig, vooral tijdens een pandemie, maar het is slechts een begin. Ga verder. Stuur al je vrienden een link om te registreren om te stemmen. Sms iedereen die je kent om met je mee te doen aan de uitoefening van hun grondwettelijk recht om te protesteren.”

Optredens

Tijdens de ‘Dear Class of 2020'-special zorgden ook enkele artiesten voor een muzikale noot. Zo brachten onder anderen Katy Perry, Lizzo en Chloe X Halle het beste van zichzelf. Ook Mariah Carey zong een stukje van haar hit ‘Hero’ voor de geslaagden van dit jaar en hun leraren. “Jullie hebben het gehaald!”, riep ze hen daarna toe.

“Aan alle leraren - in het bijzonder degenen die kregen te maken met leerlingen als ik die nooit op tijd kwamen -: gefeliciteerd, jullie hebben deze jonge mensen over de eindstreep gekregen”, aldus Mariah. “En aan de scholieren die dit moesten doen in deze donkere tijden: gefeliciteerd met deze historische prestatie.” Aan het einde van het filmpje renden Mariahs tweeling Moroccan en Monroe het beeld binnen. “Roc en Roe wilden ook even hallo zeggen”, grapte Mariah daarop.

De volledige show kan op YouTube herbekeken worden.